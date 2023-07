ISETEENINDUS ⟩ Paviljonis saab nii mett ja mune kui ka bussi oodata

Üks paviljoni paigaldamise põhjus on, et samas asuva Märsi bussipeatuse juurest väljub hommikuti koolibuss. «Seda kasutavad nii minu enda kui naabrite lapsed ja et halva ilma korral oleks koht, kus bussi oodata, oli vaja ootepaviljoni,» ütles Kruusamäe talu peremees, mesinik ja osaühingu Pirnipuu Mesi juht Taavi Pirnipuu.

Teisalt on kahel eelmisel suvel samas teeristis, teisel pool teed olnud iseteenindustaru, kust sai meetooteid osta. Nii tekkiski mõte bussiootepaviljon ja iseteeninduskiosk ühendada.

Viimasel kahel aastal on nii Kruusamäel kui naabrite juures Lande talus lisandunud vabapidamisel kanu, kes munesid rohkem, kui oma tarbeks ära kulus. Seetõttu sai paviljoni paigutatud külmik, kus müügil mõlema talu kanamunad. «Ka maitsemeele on külmikus paremad hoiutingimused kui tarus,» ütles Pirnipuu.

Paviljon on töös olnud kuu aega. «Läinud on üllatavalt hästi, arvestades, et liiklus Otepää–Maaritsa teel ei ole väga tihe. See näitab, et ka kohalikud on selle üles leidnud,» lisas Pirnipuu.

Tulemas on tootevaliku laiendus, suurem külmik selleks on tellitud ja peaks lähipäevil paika saama. Üks uus toode, mida paviljonis pakkuda ja mida ka tuttavate ringis testitud, on meekali. Lisaks lihatooteid Lande grillikojalt.

Paviljonile on tegemisel ka Facebooki-leht, kus uuendused kirjas. «Lähiajal on siin seoses Rally Estoniaga rohkem rahvast liikvel, loodame ka siis rohkelt külastusi,» ütles Pirnipuu ning lisas: «Muidugi võib ka lihtsalt paviljoni vaatlustarus toimetavaid mesilasi uudistada.»

Eriti pingsalt jälgides võib tarus märgata ka punase täpiga mesilasema ehk kuningannat.