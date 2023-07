Selgusid selle aasta Võrumaa kaunimad kodud

See talu on perenaise Aidi sünnikodu ning kogu oma kooselu Arvega on nad siin elanud ja oma lapsed täisealisteks kasvatanud. Kauni kodumaja ja selle ümbruse kujundajaks on olnud Aidi ja teostus on peremehe Arve poolt. Pilku püüavad kaunilt kujundatud puuriidad, suur ja puhas tiik, kiviktaimlad väga rohkete lillesortidega, palju istutusalasid, palju erinevaid taimi. Aeda on loodud erinevad teemanurgad, jalutusrajad, eraldi peenardest leiab suvelilled, liiliad, gallad, roosid – väga huvitav ja liigirikas aed. Peenardesse on hästi sulandatud aiakujud ja valgustid nende vahel. Kõik see kokku on nagu muinasjutu maastik suure ja sügava kuusemetsa sees.