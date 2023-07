«Raamatupidaja peab olema sõbralik, kiire muutustele reageerija, kohusetundlik, täpne, professionaalne ja pidevalt enda erialaseid teadmisi täiendama,» sõnas Sireli Sarv, kes leiab, et temal on need omadused olemas. Samas kinnitab ta, et valmisolek õppida on suur.