Mesikäpa halli katus läheb remonti

Mesikäpa hall valmis 2003. aastal. Selle aja jooksul on muutunud ehitusnõuded ning samuti on ka ilmastik teinud oma töö. Seetõttu vajabki hoone katus parandustöid. Praegune katus on kaetud ühekihilise bituumeniga. Ehitusaegsed normid seda lubasid, kuid nüüd on nõuded muutunud. Vallal ongi soov paigaldada sinna uus kiht katusematerjali.

Ekspertiis tehtud

Põlva abivallavanema Arne Tilga sõnul on Mesikäpa halli katuse parandamise teema arutlusel olnud mitu aastat. Katuse seisukorra hindamiseks koostati ekspertiis, mis tõi välja, et seal on kahjustusi ja kulumisjälgi, mida peaks parandama.

Hanke võitnud ehitusettevõtte Eston-V OÜ omanik, kohalik käsipallur Eston Varusk rääkis, et sajusemate ilmadega on laest kahest kohast spordisaali põrandale vett läbi jooksnud. «Mitte nüüd väga hullusti, aga teinekord ikka tuli ka rohkem.»



Mesikäpa halli katuseremondi riigihankes osales kolm ettevõtet. Eston-V OÜ pakkumuse järgi kujuneb ehitustööde maksumuseks 40 909,21 eurot. Tööd peavad valmis saama kahe kuuga, täpne algusaeg sõltub sellest, millal leping allkirjastatud saab.

Põlva vallavalitsusel on plaanis remontida ka teisi omavalitsusele kuuluvaid hooneid. Nimelt on Põlva lasteaedade katused samuti kehvas seisus. Selle aasta kõige suurem ettevõtmine on lasteaia Lepatriinu katuse remont.

Vihmavesi tilgub läbi

Abivallavanema sõnul on olukord halb ka Mesimummi lasteaia katusel, mida samuti plaan parandada.