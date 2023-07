Tormituul malevlaste tööõhinat ära ei viinud

Hoolimata tormisest ilmast startis malev 2. juulil malevakodudesse kolimisega.

50 malevlast jagunesid mitme tööandja käe alla ja viie majutuskoha vahel. Tänavu on taas kõige suurem tööandja ja majutaja Kaagjärve mõis, kes pakub tööd 20 õpilasele ning kolmele rühmajuhile. Teised kolm rühma on poole väiksemad ja asuvad Karula ja Tõrva noortekeskuses ning Laatre kogukonnamajas. Üks rühm jõuab maleva teises pooles ka Otepää valda MTÜ Iiah tööpõllule.

Kahe nädala jooksul teevad malevlased mitmesuguseid heakorratöid, näiteks koristavad, värvivad või lihvivad. Oma silmaga saab noorte tehtud tööle pilgu heita 23. juuli Kaagjärve mõisas Roosiaia peol, sest poisid-tüdrukud jõuavad seal hoolitsevad töökäed külge panna nii mõisahoone sees kui ka väljas.

«See vaimustus, millega noored tahavad kokku tulla ja oma kätega midagi ära teha, on super. Sellel aastal oli eriti tihe konkurents, sest malevasse mahtus pisut vähem noori – iga noorte saadetud CV ja motivatsioonikiri oli suure kaaluga,» rääkis õpilasmaleva üks korraldajatest Siret Kõrge. Lisaks tõi ta välja, kui suurt heameelt valmistab omavalitsuste tugi. Kõik kolm Valgamaa omavalitsust toetavad noorte osalemist ning pealegi on ka seekord Valga ja Tõrva omavalitsus malevlastele tööandjad.

Üks Tankla õpilasmaleva algatajatest on Marek Mekk ja tema leiab, et lisaks töötegemisele on oluline rõhk ka ühistegemistel ning rühmajuhtide rollil. Ta lisas, et selle sooja ühise meie-tunde saamiseks on kahe töönädala vahelisel kokkutulekul ees ootamas sõbralik mõõduvõtmine.

Malevasuvi saab lõpu 14. juulil.