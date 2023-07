GALERII ⟩ Võru pidas 24-tunnist tantsufestivali

MTÜ Võru Folkloorifestivali korraldatav Võru pärimustantsu festival on Eesti kõige pikema ajalooga iga-aastane folkloorifestival, mille toimumist on elus hoidnud vabatahtlike, tantsu südamest armastavate inimeste meeskond. Oma toetuskäe on festivali toimumisele andnud erinevad toetusfondid, sponsorid, suurim toetaja on Võru linn.