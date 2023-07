Vastseliina spordiväljak saab suure rahasüsti

Võru vallavalitsus on saanud positiivse rahastusotsuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi kavandile «Development of ice hockey opportunities in South-East Estonia».

Selle peamine eesmärk on jäähoki võimaluste arendamine Kagu-Eestis ning hoki, sh uisutamise kui spordiala populariseerimine, teatas Võru vallavalitsus. Lisaks panustab projekt iluuisutamise ja kiiruisutamise ringide, koolidele uisutundide läbiviimise ja harrastajatele jääväljaku kasutamise võimaluste loomisele.

Kavandi raames paigaldatakse Vastseliina mitmeotstarbelisele spordiväljakule jääseade ning selle elektrikulu vähendamiseks päikesepaneelid. Projekti tulemusena on Võrumaale Vastseliina loodud jääväljak, millel toimuvad tegevused ei ole enam niivõrd sõltuvad ebasoodsatest ilmastikuoludest.

Kavandi elluviimise esimese etapina avaldas Võru vallavalitsus hanke «Vastseliina multifunktsionaalse väljaku jää tootmissüsteem», mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. august. Hanke õnnestumisel alustatakse päikesepaneelide hankimisega.

Projekti juhtpartner on Võru vallavalitsus ning partner Vastseliina hokiklubi. Projekt tuleb ellu viia 2023. aasta lõpuks. Siis korraldatakse ka jääväljaku avamisüritus, mille eesmärk on tutvustada jääväljaku võimalusi ning populariseerida hokit kui spordiala üldiselt.

Kavandi eelarve on 330 000 eurot, sh omaosalus 32 300 eurot.

Vastseliina spordiväljak avati 2020. aastal ning tegemist on Eestis ainulaadse mitmeotstarbelise spordiväljakuga, mida saab kasutada erinevate spordialade harrastamiseks, ennekõike on väljak mõeldud suvel rullhoki ja talvel jäähoki mängimiseks. Tegemist on maakondlikult olulise spordiobjektiga.