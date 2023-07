Toidupank sai suurpeol üle jäänud mitu tonni suppi endale

Kokku söödi proovide ja pidude käigus umbes 130 000 portsjonit suppi. Oli juba ette teada, et kõige popimateks kujunevad seljanka ja frikadellisupp. Vähem planeeriti lihavabu suppe, sest need koguvad toitlustajate sõnul küll populaarsust, aga pole siiski paljude inimeste esimene eelistus. Ometi tekkis toitlustajatel esimeste palavate proovipäevade jooksul kahtlus, kas lihavabu suppe ikka jagub.

«Järjekorrad looklesid just lihavaba supi juures: tundus, et maitse-eelistused on üleöö muutunud,» nentis Orkla Eesti Põltsamaa brändijuht Mari-Liis Rümmel. «Nädalavahetuse ilm muutis eelistused taas ootuspäraseks – külma ja vihmaga tulid lapsed pärast laulmist supitelki sooja otsima ja paljud neist eelistasid just tummisemaid suppe. Suppi küsiti veel pärast peo lõppu ja enne kojusõitugi, mistõttu pakkusid naiskodukaitsjad sooja toitu pühapäeva hilisõhtuni.»