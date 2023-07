MilSpray sõidab Türki õpilasfirmade võistlusele

Eesti parima õpilasfirma algne idee sündis militaarlaagris, kus MilSpray tegevjuht Tair Linnas avastas, et tuubivärvidega kulub näo maskeerimiseks liiga palju aega ning noormehed otsustasid tuubivärvi asemel tuua turule pihustatava kamuflaažvärvi. Selleks hangiti mitmeid erilubasid, konsulteeriti keemikutega ning jõuti naha- ja kasutajasõbraliku tulemuseni, millele on oma heakskiidu andnud ka kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

Selle aasta võistluse korraldaja riik Türgi on välja tulnud Õpilasfirmaga MUN, mis toodab banaanikoortest jahu, et vähendada toidu raiskamist ja sellega kaasnevaid jäätmeid. Ukrainat esindav õpilasfirma Warm Up Ukraine sõidab Istanbuli kohale militaarotstarbeliste küttekolletega ehk nad toodavad sõdurite tarbeks erinevaid ahjusid, mida kasutada külmal või niiskel ajal metsas ööbides. Eesti naaberriik Läti on esindatud õpilasfirmaga Soilnetic, mis toodab õhu- ja mullaniiskuse andureid taimekasvatajate jaoks.