Martin Erik Maripuu: naisedki vajavad ajateenistust

Aina rohkem räägitakse, et inimesi ei tohiks liigitada tulenevalt soost. Poliitikute retoorikas viljeletakse protsendipoliitikat, et pidada arvet, kui palju on valitsuses või mõnes komisjonis naisi ja kui palju mehi. Tekib küsimus, mis hetkest sai sugu olulisemaks oskustest ja teadmistest.

Kogu selle protsendipoliitika juures jäetakse aga täiesti kõrvale meie demokraatia kõige eksistentsiaalsem küsimus – riigikaitse. Igal aastal võetakse tuhandeid noormehi ajateenistusse, nende kõrval on ainult mõnikümmend vabatahtlikuna kaitseväkke minevat neidu. Möödunud aastal alustas kaitseressursside ameti andmetel teenistust 3342 kutsealust, kellest 50 olid naised. Eelmise aasta seisuga on reservi määratud 231 232 meest ja 1177 naist.

See, mida ma eelnevalt kirjeldasin, on mõtteviis, et riigikaitse on kohustus. Tegelikult ei peaks riigikaitset vaatama mitte kohustuse, vaid võimalusena. Eesti riik on andnud oma kodanikele võimaluse õppida ellujäämist, laskmist, sõjatehnikat, sõjapidamise teooriat. Seda eeldusel, et sa oled mees.