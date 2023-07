Endisest getost on saamas idülliline paik

Õkva sõnul oli algus raske. Inimesed suhtlesid üpris vaenulikult, noored püüdsid näidata ennast kõige halvemast küljest. «Mul oli ka endal 14-aastane poeg, kes paraku selle vooluga kaasa läks. See oli geto, sõna otseses mõttes geto.»

Peri külal oli seega tookord üsna halb maine. «Räägiti, et Peri on see koht, kus keegi saab kogu aeg tappa, keegi saab nuga ja joodikud lällavad. See kuvand oli väga tugev,» nentis Õkva.

Kuvand on muutumas

Endiste elanike kohta ütleb ta praegu, et osa on ära kolinud, mõned on surnud ja tolleaegsed mässumeelsed teismelised suureks kasvanud. Need samad pöörased poisid ja tüdrukud on tänaseks saanud pereemadeks ja -isadeks ning elavad küla tegemistele kenasti kaasa.

«Ikka näen, et nad jälgivad meie küla lehte, kommenteerivad, aga on ka jõudumööda võtnud tegemistest osa publikuna.»

Tänapäeval on Peri kuvand ja eluolu muutunud paremaks. Elanikud on loonud MTÜ Peri Külaselts ning koostanud arengukava. «Tahamegi, et siin oleks noortel nii palju tegevust, et pahad mõtted pähe ei tuleks,» sõnas külaseltsi juhatuse liige Karl Tammiste.



Margit Õkva, Peri külalelu eestvadaja: «Vaatame seda kui puhast lõuendit, kuhu annab midagi luua, ja usume, et ühel hetkel on need loojad olemas.»