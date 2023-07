Setomaa piiriküla näitas komisjonile oma ilu ja elu

Kohalikud käivad laupäeviti koos sauna tegemas, korraldavad ühiseid talguid ja koosviibimisi ning jõulude ajal olla külas jõuluvanadki liikvel. Neeme Tulbi sõnul on Ostrovas lausa lust niimoodi asju korraldada, kui kaaslastega on tugev õlatunne. Vallavalitsus hoiab teed korras, teepeenrad on niidetud ja teed talvel ka lumest puhtaks lükatud. Külaelanikud tulevad tegevustega kaasa ja tülisid ei ole.

Ostrova külakoht on kohalike sõnul umbes 1500 aastat vana. Seejuures on eriti märgiline, et see väike asula on tänapäeval ujumas vastuvoolu võrreldes tavaliste piiriküladega, mis elust tühjaks kipuvad valguma. Tegemist on hea näitega sellest, et kui on aktiivne kogukond ja tahe ühiselt tegutseda, on elu võimalik ka riigi ääremaal.