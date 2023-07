Dokfilmide programmi rändkast tutvustab Piusal Ülo Pikkovi dokfilmi

Filmi tegevus kajastab sada aastat tagasi aset leidnud sündmusi Petseris, kuid eelkõige on see film inimeseks olemisest ja inimeseks jäämisest ka kõige lootusetumal hetkel. “Õmblusmasin” saab olema film Petseri linnast ja sealsetest inimestest jutustatuna läbi režissööri vana-vanaema elusaatuse. Pikkovi sõnul on põhiliseks inspiratsiooniallikaks olnud tema vana-vanaema fotoalbum ning möödunud sajandi filmikroonika, mida leiab Eesti arhiividest.