GALERII, VIDEO ⟩ Tõrvas autoga Ukraina presidendi kuju ramminud mees põgenes sündmuskohalt

Sündmus jäi ka lähedalasuva turvakaamera vaatevälja. Kaamerapildilt on näha, kuidas hall auto kell 6.08 Valga poolt tulles kujust möödub. Mõni hetk hiljem tuiskab aga pealtnäha sama sõiduk vastassuunast tulles kujule otsa. Selle hoog on nii suur, et auto paiskub kokkupõrke järel pisut tagasi ja nihutab paigast ka kuju juures seisnud liiklusmärgi.