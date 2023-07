VIDEOLUGU ⟩ Vanas mõisatallis võtab koha sisse moodne kunst

«Mõte tuli eelmisel aastal, kui käisime Viitina vesiveskis ööbimas,» rääkis Triin Treimann. «Käisime jalutamas. Vaatasime, et hästi ilus koht on, ja majal on peal silt «Müüa». Alguses vaatasin, et see on suvilaks natukene liiga suur ja räämas. Aga läks natukene aega mööda ja mõtlesin, et miks mitte. Kui teen siia mingisuguse ühiskondliku formaadi, suudaks ma selle ruumi ära aktiveerida. Juhustest tuli kee kokku.»