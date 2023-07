Mati Määrits: üld- ja noortepidu samal ajal?

Kui senise ajagraafiku kohaselt pidanuks järgmine noorte laulu- ja tantsupidu toimuma 2027. aastal ning ülejärgmine üldpidu 2029. aastal, siis uus plaan on sättida ühine pidu hoopis 2028. aastasse.

Plaanile on juba saadud ka kooriühingu ning rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi heakskiit. Järgmine eraldiseisev noorte laulu- ja tantsupidu toimuks 2031. aastal, millele järgneks 2034. aastal üldpidu. Nõnda liiguks pidude korraldamine tavapärasesse rütmi tagasi: noortepeod oleks numbritega 1 ja 6 ning üldpeod numbritega 4 ja 9 lõppevatel aastatel.

Enam kui pool sajandit laulupidudel käinud lauljana tean väga hästi, kui kitsaks läheb laulukaare all ühendkooride esinemise ajal. Kõige pisemad – nii palju kui neid üldpeole üldse lastakse – üldjuhul lavaastmetele ei mahugi. Kindlad piirid on ka Kalevi staadionil.

Kas ühine pidu tähendab seda, et sõel Tallinnasse pääsemiseks muutub vähemasti tolle peo puhul senisest veelgi tihedamaks? Kui nii, kaob paljudel lastel ja noortel paraku motivatsioon koorilaulus või rahvatantsus käia. Ning kui ka ajaline piir nihkub, ei pruugi mõni noor põhikooli ajal üheskoos olemise tunnet tundagi.

Mõnikord võiksime ehk siiski ka naabritelt õppida. Lätlased hajutasid oma suurpeo tervele nädalale – ehk võiksime ka meie neist eeskuju võtta? Üks võimalus on pidada laste pidu laupäeval koos valikkooride ja -orkestriga. Esimese päeva kontsert oligi seni võib-olla liiga elitaarne ning publikul raskesti jälgitav. Pühapäeval kõik mõistagi lavakaare alla ei mahu, aga las siis kõlab muusikast terve peoplats.

Enne järgmist pidu tasuks läbi mõelda seegi, kuidas talitada täieliku padu korral. On selge, et laululava siseruumidesse tuhandeid ei mahuta, kuigi osa vettinud lapsi sinna lõpuks siiski lasti. Aga miks ometi ei hüütud üle peoplatsi valjuhäälselt: «Lapsed, vutt-vutt kaare alla!» Iseenesest oli ju teada, et suurest sajust pole pääsu.