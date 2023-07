Väikeaednik tahab, et laatadel oleks vähem petukaupa

Ma ei ole see suvi üldse rahul, mul oli juuni täiesti null. Oli kuivaperiood, ilmselt selle pärast. E-pood on mul ka olemas. Aga las see avatud talude päev saab läbi, eks siis näha ole. Põlvamaal on muidugi Kanepi aiand ka, võib-olla ostetakse oma taimed sealt. Eks ise käin ka vahel sealt ostmas.

Teiste väikeaednikega ei ole äriline pool jututeemaks tulnud?

Ei ole. Me ei räägi oma äridest, vaid lilledest, et kuidas see või teine talvitus. Nüüd need väiksed lillekasvatajad tulevad varsti Mooste laadale kokku, peaks küsima.

Palju neid on? On see nagu oma väike lillekogukond?

Jaa, me võiks täitsa oma kogukonna teha, andsid mulle hea mõtte. Meid on palju, ma harjumaalasi ja jõgevamaalasi ei tea, aga tean neid, kes käivad siin ümbruskonnas laatadel. Kuskil kahekümne ringis on selliseid, kellega tihti suhtleme.

Põllumeestel on iga aasta loterii ilmaga, et kas tuleb saaki või ei tule. Kas teil samamoodi?