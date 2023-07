Toomas Anni kuulas produtsendi sõna

«Olin natuke hirmul, kuna see oli Vello Orumetsa kuulsam laul ja ma ei olnud kindel, kas suudan seda väljendada nii, nagu tegi seda Orumets. Tema mõju Eesti muusikamaastikule on olnud hindamatu. Vello oli suur laulja, kes jättis meile kõigile unustamatu pärandi. Olen väga tänulik, et sain teda ka isiklikult tunda ja saan talle selle lauluga oma kummarduse teha,» rääkis Anni.