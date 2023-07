Stipendiumisaaja viib jalutuskäigule Valka

«Näitus on nagu jalutuskäik kodulinnas, kus praegune hetk ja mälestused on tihedalt põimunud,» rääkis Kuhi. «Linn on aastatega palju muutunud, kuid kohad, kus olen üles kasvanud, jäävad alati eriliseks ja on seotud kodutundega. Maalidega proovin edasi anda linnaruumi nii, nagu seda tunnen, ja näidata, mis seal mulle oluline on.»