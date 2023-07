«Avame selle 21. juulil kell 10. Antslasse tuleb umbes 1100 ruutmeetri suurune kauplus, mis võimaldab klientidele pakkuda laiemat sortimenti. Kindlasti on esindatud meie oma kaubamärgi liha-, pagari-, vorsti- ja kulinaariatooted. Lihatoodete puhul saame eriliselt rõhutada, et meil on mitu sigalat ja liha töötlemise ettevõte, seega meie kaupluses müügil olev liha on eestimaine ja jõuab kõige lühemat teed pidi tarbijani.