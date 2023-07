Eesti kõige tulisem tükk metalli

Võrumaal kunagi triona alustanud Tankist on praegu koosseisus Simo Atso (vasakult), Kevin Marks, Margus Traumann ja Martin Väinmaa.

Hilisel pärastlõunal prooviruumi naasev bänd on koolipoistele omases kesksuvises meeleolus: raskused on möödas, palju huvitavat veel ees, kuid uued jamad pole veel silmapiirile tõusnud. Kõrvulukustav mürin, mille nelik nüüd stuudios kuuldavale toob, annab usku, et selles sulatusahjus vormub Eesti metal-muusika järgmine suur ja tuline peatükk – Tankist.