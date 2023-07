Võrumaa kodud pakkusid silmarõõmu maitseka kujundusega

Talus askeldavad Aidi ja Arve Kalma. Alakantso on perenaise sünnikodu ning terve oma kooselu on nad Arvega seal elanud.

Hoovis on ka veesilm ning rohkelt peenraid ja kujukesi. Peenarde vahel on väikseid kenasid käigurajakesi, et oleks mugavam rohida.

Kujusid on palju ja mõnigi neist perenaisel enda kätega tehtud. Mõnes kohas on need suuremad, teisal aga grupid väiksematest ning peenarde ja põõsaste vahel moodustavad need täiesti omaette maailma.