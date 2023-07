GALERII ⟩ Elohelü jäi veel mehele panemata

Ülo Needo meenutuse kohaselt kuulutas ta esimese festivali avamisel häärberi trepil, et sündinud on mõisa laps. «Ja nüüd on ta juba 17aastane! Tegelikult sündiski ühel Mooste kooli õpetajal paari kuu pärast tütar. Kutsusime teda mõisapreili rolli, aga ta ütles paraku ära. Seetõttu võttis osa enda kanda üks noorem tütarlaps.»