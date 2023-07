GALERII ⟩ Valgemetsas avasid küla 90. sünnipäeval uksed kodukohvikud

Juba mitmendat aastat järjest on olnud avatud Katariina kohvik kohe Valgemetsa bussipeatuse vastas (enne raudteeülesõitu) ning teisel pool raudteed asuvad Jõepõigu kohvik (kohe pärast noortelaagrit paremale), Casa Nostra kohvik Vanda tee otsas ning Valgemetsa Riviera Purde tee lõpus. Valgemetsa raudteepeatuse juures asuval külaplatsil on üles pandud suur batuut ning avatud jätsikohvik. Kohvikud on avatud kella 17-ni, asula teed on viidastatud.