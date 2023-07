Uus nädal toob jahedama õhusooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva Kesk- ja Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. On äikest, öö hakul on võimalik ka rahe. Vastu hommikut taandub sadu Peipsi taha. Kohati tekib udu. Sooja on 14–19 kraadi.

Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 21–26, rannikul kohati 18 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 11–17 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning esineb äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 17–23 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub läänekaaretuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 10–16 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5–10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 17–21 kraadi.