GALERII ⟩ Võidupreemia kaasa võtnud ansambli lood sünnivad ühises energias

Ansambli trad.kvintessents liige Hanna Miina Kivisäk rääkis, et nii tema kui kaaslased õpivad Viljandi kultuuriakadeemias jätkuvalt pärimusmuusikat. «Käisin koos Helery Kõrvemaa küll eelmisel aastal Stockholmi kuninglikus muusikakõrgkoolis vahetusaastal, kus õppisime sealset pärimusmuusikat. Aga nüüd jätkame taas Viljandis, kus meil kõigil on veel üks või kaks aastat minna.»

Uute lugude sünd toimib bändis kõige paremini koosloome käigus. «Võib-olla on meil kõigil juba mingi idee, aga kokku saades teeme seadeid ühiselt. Proovis tekib ühine energia. Otsest liidrit meil ei ole. Oma loomingut me väga ei noodista, vaid salvestame tulemuse kas või telefoniga ning õpime hiljem salvestuse järgi. Vaid siis, kui keegi on toonud oma loo, oleme selle ka nooti pannud, et selle järgi meloodiat õppida,» avas Kivisäk loomeprotsessi.