Võrust pärit helilooja pälvis Lepo Sumera nimelise preemia

«Isikupärast poeetilist väljendust toetab olulise kihistusena ka elektroonika, mille kasutamises on Age Veeroos eesti muusikamaastikul üks järjepidevamaid ja meelekindlamaid. Samuti on tähelepanuväärne helilooja panus uue põlvkonna loojate koolitamisse nii Heino Elleri koolis kui suvises Loomelaboris, mis on meie noorte heliloojate oluline taimelava,» ütles Tulve.