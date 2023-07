«Kuna meil kelder hallitab, on oluline see korda teha, sest inimesed hingavad hallitusseeni sisse,» sõnas Tsirguliina kooli direktor Liina Aan. Ta lisas, et kooli katust remonditi ligi kümme aastat tagasi, nüüd aga tuleb muuta koolimaja tervisenõuetele vastavaks.