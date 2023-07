Mee ülejääk sunnib otsima võltshinnaga välisturge

«Kuivast ilmast hoolimata on mett päris palju ning senine saak olnud tugev keskmine või isegi üle selle,» sõnas Otepää vallas Sangastes asuva meetalu peremees Rein Männiste. «Kuid mure on selle müümisega: kui keskmisel aastal on Eesti meest varem isegi puudu jäänud ja seda tuleb sisse tuua, siis praegu toimub mee ületootmine.»