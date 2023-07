Peipsil lõpetatakse rääbisepüük avavee- ja ääremõrdadega

Regionaalminister Madis Kallas ütles, et kuigi sel aastal rääbist avavee- ja ääremõrdadega püüda enam ei saa, siis tänu individuaalkvootide rakendumisele on võimalik rääbisepüüki jätkata teiste vahenditega, mille kvoot ei ole veel ammendunud.

Sellest aastast rakendatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püügivahendipõhiseid individuaalkvoote. Rääbise 10-tonnine kogukvoot on jaotatud püügiks avavee-ja ääremõrdadega, kastmõrdadega ja mõrrajadadega. Avavee- ja ääremõrdadega püüdjad on lubatud saagi välja püüdnud ja seega peatatakse selle püügivahendi kasutamine rääbisepüügil. Kastmõrdadega ja mõrrajadadega püüdjad saavad jätkata püüki.

Rääbisepopulatsioon on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves järjest vähenenud. Selle taga on peamiselt järves valitsevad ebasoodsad looduslikud tingimused, mis ei soosi varu kasvu. Seetõttu on rääbise püügikvooti ka aastatega vähendatud.