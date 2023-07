Setomaal on hoos Rikka Ivvani pillilaager

Seekordses laagris on osalejaid ligi 50 ning valida on väikekandle, kitarri, ukulele, viiuli, karmoška ja lõõtsa vahel. Laagri kõige populaarsem pill on jätkuvalt karmoška, aga ka kandled, ukuleled ja kitarrid püsivad tihedalt kannul, teatas Rikka Ivvani talu perenaine Sigre Andreson.

Pillitundide vahepeal tegelevad lastega laagri vilistlastest vabatahtlikud, kes on laagri korraldamisel igakülgselt toeks. Läbi aastakümnete on osalejad esile tõstnud laagri mõnusat ja vaba õhkkonda, mida 146-aastane seto talu pakub.

Traditsiooniliselt on kavas maastikumäng, sauna- ja grilliõhtu, Merca õhtused setokeelsed jutustused, õhtune tee ja šokolaadikreemisai enne magamaminekut. Väga oodatud on ka autolavka külastus.

Seekordne laager on korraldajatele märgiline, kuna laagrisse on jõudnud esimeses Rikka Ivvani pillilaagris osalenud lapse laps. 7-aastane Aro tuli laagrisse sellepärast, et tahtis laagri ära proovida ja et ta oli ema käest laagri kohta palju lugusid kuulnud. Küsimusele, kas ta järgmisel aastal ka tuleb, vastas ta, et tuleb küll ja varsti võtab ka väikese venna kaasa.