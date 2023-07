Lasteaedade toit hakkab tulema kooli köögist

Valga põhikoolis asuvas sööklas tuleb teha ümberehitusi, et lasteasutuste toitlustamine sügisest sujuvalt kulgeks.

Kui esialgu pidi äsja loodud Valga valla majanduskeskus hakkama sügisest hoolitsema vaid Valga lasteaialaste kõhutäie eest, siis nüüdseks on otsustatud, et see võtab uuest õppeaastast üle ka põhikooli toitlustamise.