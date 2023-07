Põlvamaa lühiuudised

Põlvamaad külastasid Saksamaa ja Poola delegatsioonid

Põlvamaad külastasid 6.–12. juulil sõprusmaakonna Segebergi delegatsioon Saksamaalt ja Drawsko maakonna delegatsioon Poolast, et ühiselt aktiveerida piirkondade turismilehtede lingid.

24.–28. augustil külastab Põlvamaa delegatsioon Segebergi maakonda Saksamaal, et tähistada kahe maakonna 30 aasta pikkust sõprust ning osaleda oma esindajatega sealsetel kultuurisündmustel.

Läbi nende aastate on sõprussidemete korraldamisega tegelenud Rüdiger Jankowski, kes on jätkuvalt vaimustatud Põlvamaa ilust ja eluolust. LEPM

Rääbiseid enam iga mõrraga püüda ei tohi

Eilsest peatati rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel avavee- ja ääremõrdadega, kuna selleks aastaks nendele püügivahenditele eraldatud rääbisekvoot on välja püütud.

Rääbisepüügi kümnetonnine kogukvoot on jaotatud püügiks avavee- ja ääremõrdadega, kastmõrdade ja mõrrajadadega. Avavee- ja ääremõrdadega püüdjad on lubatud saagi välja püüdnud ja seega peatatakse nende püügivahendite kasutamine rääbisepüügil. Kastmõrdadega ja mõrrajadadega püüdjad saavad jätkata püüki.

Rääbisepopulatsioon on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves järjest vähenenud. Selle taga on peamiselt ebasoodsad looduslikud tingimused. Seetõttu on püügikvooti ka vähendatud. LEPM