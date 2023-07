Madis Soekarusk: liiklusturvalisus on sõidukijuhi enda kätes

Inimesed kipuvad arvama, et mis selles ikka ohtlikku on, kui juht valib mittesobiva sõidukiiruse, ei kasuta turvavarustust või juhib sõidukit alkoholijoobes. Tegelikkuses võib isegi üks eksimus tuua kaasa traagilise liiklusõnnetuse, milles juht ise või mõni kaasliikleja saab raskelt viga või kõige hullemal juhul hukkub.

Sõidukiiruse puhul tuleb meeles pidada, et mida suurem on kiirus, seda vähem jääb juhil aega reageerida ja seda suuremad jõud mõjuvad õnnetuse korral nii inimesele kui sõidukile. Seega on igasugune kiiruseületamine äärmiselt ohtlik, sest piirkiirused on teedel põhjusega ning pandud selleks, et juhid teaksid, mis on turvaline liikumiskiirus sellel teelõigul.