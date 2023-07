«Alguse sai see kuuest seast ja praegu ongi need kuus haiged,» kinnitas Siberi talu peremees Arvi Umbleja (60) telefonitsi Lõuna-Eesti Postimehele. «Tänu sellele läheb terve kari hukkamisele. Teised sead on terved ja need võiks mu meelest tegelikult inimestele toiduks anda.»