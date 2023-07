GALERII ⟩ Rally Estonia viimane võistluspäev

See tähendas aga seda, et kurviline ja intensiivne Kambja Powerstage rada oli arvatust veelgi tolmusem ning suure kiirusega mööduvad sõitjad jätsid endast igal pöördel maha tohutu tolmuvine.

Kuigi juba sõidule eelnevalt oli ennustada, et selle aasta Rally Estonia võitjaks tuleb Rovanperä, elas rahvas sama aktiivselt Ott Tänakule igal kurvil kaasa. Ka teel Kambjast välja võis veel näha toetajaid tee ääres lippudega lehvitamas igale lahkuvale sõitjale.