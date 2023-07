GALERII ⟩ Tõrva vald autasustas tegusaid kodanikke

Valgamaa teenetemärgi pälvis Valga Puu OÜ juht ning kogenud metsamees Andres Olesk, kes panustanud kogu maakonna arengusse, pakkudes tööd väga paljudele inimestele. Tema juhitud ettevõte, mis üle 20 aasta tegelenud metsamajandamisega, on toetanud mitmesuguseid ettevõtmisi ja spordivõistkondi nii Valgamaal kui kaugemalgi.

Valgamaa teenetemärk on mõeldud neile, kes oma tööga on panustanud Valgamaa arengusse või paistnud silma maakonnale olulise tegevuse või saavutusega. Mullu pälvis selle kõrge autasu Tõrva vallas Jaanis Ilves ning 2021. aastal said selle Liia Kägu ja Merike Ausmees.