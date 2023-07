Välgutabamus lõi majas viibinud noormehe poolkurdiks

Häirekeskus sai teate Põltsamaa vallas Pauastveres majja lööönud äikesest teate 20. juulil kell 14.55. Päästjate saabudes oli hoone ja pööning suitsu täis. Päästjad leidsid, et ilmselt oli äike löönud aknapleki alla maja soojustusse. Veel selgus, et paigast oli nihkunud välisseina palk ja pesadest välja kukkunud ripplae valgustid. Kahjustada olid saanud elektripistikud, -lülitid, -juhtmestik ja erinevad elektriseadmed ning elektroonika, mille hulgas televiisor, arvuti, muusikakeskus.

Käitumisjuhised äikse puhul

Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see pole võimalik, siis lülita välja elektriseadmed ning tõmba pistikud seinakontaktist välja. Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, siis sulge aknad ja uksed ning ära viibi äikese ajal akende all.

Ära räägi võrgutelefoniga (võib põhjustada elektri- või akustilise šoki).

Hoidu eemale seinakontaktidest (võib saada välgulöögi).

Ära tee äikese ajal tuld ahju ega pliidi alla (suits on hea elektrijuht ja tõmbab välku ligi).

Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Televiisoriantennid peavad olema maandatud.

Ära varju äikese ajal puude all, eriti ohtlik on olla lehtpuude all.

Äikese lähenemisel veekogus olles tule kohe veest välja (vesi on hea

elektrijuht).

Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatu maantee serval.

Paigalda piksekaitsmed. See on eriti vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel ja hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi.

Õnnetustest teata kohe telefonil 112.