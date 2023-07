Ratturid sõitsid tulevikku ja tagasi

Rattaöö eestvedaja, Tõrva valla spordi- ja rahvatervise spetsialist Tiina Neumann sõnas, et sõit kulges hästi. «Kui esimene kilomeeter sõideti asfaldil, siis edasi kulgesime kruusateel, kus sai harjutada ratta valitsemist. Kõik olid hästi valmistunud: märgata oli hulganisti helkurveste ja lisatulesid ratastel,» rääkis Neumann ning lisas, et tuttavaid nägusid oli palju. «Mõnigi neist on teinud kaasa kõik varasemadki Rattaööd ning nende rattaraamid on kleepsudest kirjud.»