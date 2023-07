Augustis on oodata ka suurt palavust

Sünoptik Taimi Paljak rääkis neljapäeval ERRi saates «Vikerhommik», et augustis on Eesti ilm jätkuvalt muutlik, aga võrreldes juuliga on erinev see, et vahetevahel jõuab meile lõunakaarest ikkagi ka soe õhumass ja sisse tuleb väga palavaid päevi.