KAUNID AIAD ⟩ Põlvamaa üllatas uute talude, pargi ja uusarendusega

Räpina vallas esivanemate kodu lähedal asuvas talus askeldavad Kaia Hommik ja Ülo Kivistik, kes kolisid sinna kümmekond aastat tagasi. Taluaed on minimalistliku stiiliga, kuid kauni loodusliku reljeefiga ning eeskujulikult hooldatud. On olemas peenrad, all orus veesilmake ning saun.

Peremehe sõnul on nende maakodu olnud kunagi kruusa kaevamise koht, sellest ka hoovi ülemises osas olevad künkad, mis nüüd kaetud mändide ja kiviktaimlaga. Puhkamiseks on aga loodud võrkkiiges lesimise koht, kust avaneb kaunis vaade. Kaia Hommik tegeleb ka kunstiga ning üks põhjus, miks paar sinna elama asus, oligi just maaliline ümbruskond.

Hindamiskomisjon tõi selle kodu juures esile oskuslikku reljeefi- ja maastikukasutust. Päikselistele nõlvadele on rajatud värvikas kiviktaimla, elamu juures on liigirikas püsikupeenar ja varjuliste põliste mändide rüpes rodoaed.

Esialgu veel väikest lilleniitu laiendatakse kõrval asuva põllumaa arvelt – kaunis ja värvikas üleminek avatud põllu- ja metsamaastikule.



Kersti ja Märt Merisalu on oma talu ehitanud ise täiesti nullist. Nüüd asub seal kena elumaja koos mitme kõrvalhoonega. Foto: Arvo Meeks

Värske majapidamine

Kersti ja Märt Merisalu on oma maakodu Krüüdneri külas ehitanud ise täiesti nullist. Nüüd on seal kena elumaja koos mitme värvika kõrvalhoonega. Peremehe sõnul on peaaegu kõikide asjadega läinud nii, et alguses on plaanitud üht, kuid lõpuks on välja tulnud hoopis muu. Näiteks üks kõrvalhoonetest, mis oli algselt mõeldud garaažiks, on saanud hoopis külalistele magamisruumideks ja pereisa isiklikuks jõusaaliks.