Pähni looduskeskuse pinkidel ei istunud huvilised mitte seetõttu, et väljas ladistas vihma, vaid neid ei olnud plaaniski soolaskulptuuri «Autoportree metsloomadega» juurde juhatada.

Taiese autori Uku Sepsivarti selgitusel on kuju mõeldud külastamiseks küll, aga mitte nii väga inimestele, vaid hoopis metsloomadele. «Kuna see on soolast, otsivad metsloomad ikka mineraale. Eks sellepärast panevad ka jahimehed neile soolakuid üles,» sõnas ta.