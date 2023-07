Imikute mürgistusjuhtumid on Eestis kasvutrendis

Imikute ja väikelaste haiglaravi vajavad mürgistused on Eestis aasta-aastalt langemas. Samas on infoliinile 16662 saabuvate murekõnede põhjal näha koduste mürgistusjuhtude sagenemist. Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on enamik kodustest juhtumitest seotud vanemate kiirustamise või väsimusega.

"Need on inimlikud eksimused, ent mürgistusi on võimalik ära hoida, kui kodused ohud rahulikult läbi mõelda. Kõige tõhusam on luua kemikaalide ja ravimite hoidmiseks ja kasutamiseks selline süsteem, millega ohtlikud ained on laste käe- ja nägemisulatusest väljas ja mis ei vea alt ka siis, kui lapsevanem on väsinud või kui tal on kiire," selgitas Oder.

Oder märkis, et lapsed õpivad vanemate käitumist matkima juba päris vara, mistõttu tasuks kodukeemiat ja ravimeid kasutada nii, et laps seda ei näeks. "Väikeste tablettide neelamine ja lapsekindlate korkide avamine on neile millegi uue avastamine. Sellepärast tuleks vältida ka kõiksuguseid turvapakendite avamisi ja tableti võtmisi laste silme all," ütles ta.