Võrumaal oldi usinad veevärgiga liitumiseks toetust küsima

Võrumaal sai sellest meetmest 26 kinnistu omanikku toetuse kogusummas 79 124 eurot. Eesti maakondade lõikes oli see projektide arvu ja rahasumma poolest kolmas tulemus Harju ja Rapla maakonna järel.

ASi Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi sõnul on inimesed tublisti taotlusi esitanud ja enamik neist on saanud ka positiivse otsuse. «Suur tänu kõigile, kes on selle nimel vaeva näinud,» lisas ta.