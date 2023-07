Villikel näeb eriti pikaealist meest

Lugu on sündinud trupi ühisloomingus ning tõukus lavastaja Mihkel Kohava ja kirjanik Jan Kausi ideedest. «Iga inimese elus peab olema mingi asi, kust kinni hoida,» nentis Kohava. «Tihti on see kodupaik, pereliige või mingi roll, mille oleme võtnud. Kuid millest saab kinni hoida inimene, kelle elus on määratud kõik muutuma?»