Leevaku kullakaevur astub publiku ette

«Lavastus jutustab universaalse loo ning selle lavale toomise protsess on hästi läbi mõeldud, kaasates kogu Leevaku kandi rahvast ja isegi lapselapsi Tallinnast,» rääkis Mitt. «See on südamega tehtud sellesuvine suursündmus nii kohalikul tasandil kui ka hea näide kaugema kandi kultuurihuvilisele publikule, kuidas Lõuna-Eesti kogukonnad hoiavad oma väärtusi ning loovad ühiselt Euroopa kultuuripealinna programmi.»

MTÜ Leevakk juhatuse liige Kairi Kasearu lisas, et lugu on mitmekihiline. «Seda võib vaadata kui tükki ühe perekonna loost 1920. aastatel Kagu-Eesti väikeses külas, kus suured ja pöördelised ideed põrkuvad argipäevaga. Teisalt peegeldab see lugu ja kogu lavastusprotsess Leevaku kandi külade, kogukonna ja inimeste olemust. Panustame ühiselt, et endal oleks hea maal elada ja teistel tore tulla,» sõnas Kasearu.