Automaks elavdab kasutatud varuosade turgu

Selliku sõnul on liidul hea meel, et riik on asunud lõpuks ka romude probleemiga tegelema. Tema sõnul on peatatud registrikandega sõidukeid iga aasta lisandunud – mullu oli selliseid sõidukeid ligikaudu 300 000, aastal 2013 oli 80 000. Seega on probleem järjest enam süvenenud.