Martin Erik Maripuu: Rally Estonia peab WRC-sarjas jätkama

Ometi on õhus küsimus, kas WRC ralli Eestis üldse jätkub. Jah, 2024 aasta osas on juba teada, et see kolib Lätti, kuid mis saab edasi, on veel lahtine.

Rally Estonia MM-sarjast välja jäämine oleks suur löök mitte ainult Eesti rallifännile, aga ka paljudele meie ettevõtjatele, olgu need siis turismitalud, väikepoodnikud või kas või turul maasikaid ja teisi värskeid saadusi müüvad talunikud.

Siinne rallidirektor Urmo Aava ilmestas olukorda mõne kõneka arvuga. Sel aastal toetas riik Rally Estonia korraldamist 1,5 miljoni euroga. Võidusõidu otsene mõju piirkonna majandusele on aga 10 miljonit eurot, millest 1,7 miljonit jõuab rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt tagasi riigieelarvesse. Need on ilma mingi kahtluseta olulised summad.

Rally Estonia on hea ja toimiv süsteem, oleks kahju, kui see kaoks. Eestis peetud suurvõistluse kolmandat aastat järjest võitnud põhjanaabrist maailmameister Kalle Rovanperä ütles samuti, et see on korralduselt üks parimaid rallisid maailmas ning põhjanaabrite Ilta-Sanomat kirjutas, et oleks kahju, kui seda Eesti etappi enam WRC-sarjas ei oleks.

Eestis ei ole just palju regulaarselt toimuvaid üritusi, mis suudaks Rally Estoniaga mastaabilt konkureerida. Arvestades veel seda, et üritus toimub hajutatult suurel maa-alal Lõuna-Eestis, peaksid ka riigi ladvikus olevad otsustajad mõistma, et see ei ole pelgalt võistlus, vaid sellel on ka regionaalpoliitiline tähtsus võitluses ääremaastumise vastu.

See tähelepanu, mida Eesti saab sellise suur­ürituse ajal, on omaette väärtus, mis aitab reklaamida ja tutvustada Eestit laiale maailmale.