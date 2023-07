Korvpalliklubi käis Võrumaal vormi arendamas

Noori juhendas viis treenerit – Olver Kaljuvee, Brendon Paidra, Allan Hallik, Emily Raudkepp ja Viljar Veski. Treeningud leidsid aset kolm korda päevas. Osalejad said lisaks tavapärastele korvpallitreeningutele arendada oma üldfüüsilist vormi Piusa liivamägedel. Samuti korraldati lastele palju vaba aja tegevusi, näiteks toimus spordiviktoriin, Vabadussport korraldas parkuuritreeningu, orienteeruti (OK Peko), Minu trenn OÜ viis läbi jumpingu treeningu, sõideti Seto Line’ga Lämmijärvel ning käidi parvsaunas ja kümblustünnis.

Korvpalliklubi Valgamaa loodi 2017. aasta juulis, arendamaks noorte ja harrastajate korvpallitegevust Valgamaal ja Võrumaal. Osa on võetud erinevatest korvpallivõistlustest ja korraldatud on mitmeid üritusi. Klubi eestvedajad Olver Kaljuvee ja Brendon Paidra on võtnud uuel hooajal eesmärgiks osaleda U12, U13 ja U16 poiste Eesti meistrivõistlustel ning esmakordselt on plaanis moodustada üks tüdrukute võistkond.