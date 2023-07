Enamik Eesti inimestest ei toeta automaksu kehtestamist

Vastajatele esitatud küsimus oli järgmine: „Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?“ 21% vastajatest ütles, et „Toetan“ või „Pigem toetan“, 72% vastas „Pigem ei toeta“ või „Ei toeta“ ning 7,2% ütles „Ei oska öelda“.

Küsitlusele vastanutest 80% ütles, et talle või tema leibkonnaliikmele kuulub auto. Nendest vastajates kelle leibkonnas on auto, toetab automaksu kehtestamist 18% ning ei toeta 77%. Nendest vastajatest, kelle leibkonnas ei ole autot, toetab automaksu kehtestamist 35% ning ei toeta 50% vastajatest.

Opositsioonierakondade valijad on selgelt automaksu kehtestamise vastu. EKRE valijatest ütleb 96%, Keskerakonna valijatest 84% ja Isamaa valijatest 83%, et nad ei toeta automaksu kehtestamist Eestis.

Kõikide sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes (vanus, haridus, sissetulek jms) on selges ülekaalus vastajad, kes automaksu kehtestamist ei toeta. Seega on Reformierakonna valijad ainus vastajate grupp, kelle seas on automaksu toetajad ülekaalus.